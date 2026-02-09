「資さんうどん」98店舗目となる「資さんうどん こてはし台店」が、2月26日にグランドオープンすることが決定した。資さんうどん「ガスト こてはし台店」が「資さんうどん こてはし台店」に生まれ変わる。「資さんうどん こてはし台店」は、県道72号沿いに位置する。東関東自動車道「千葉北インター」から車で約5分とほど近く、国道16号からもスムーズにアクセスできるため、千葉市内はもちろん、広域からも来店しやすい立地。周辺