豊作を願い、田の神様を送り出します。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている奥能登の農耕儀礼「あえのこと」。9日は、秋に家に迎え入れ、冬の間おもてなしを続けた田の神様を送り出しました。「雪の中でございますが、ことしも豊作になりますように、よろしくお願い申し上げます」雪が解けた4月上旬から田起こしが始まり、神様とともにことしの稲作が始まります。