アクサ損害保険は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳の男女4700人を対象に、「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」を実施した。本調査は、2025年12月19日〜24日、インターネット調査で行われたもの。○車の維持費、「家計を圧迫している」は37.9%車の維持費は家計を圧迫している、圧迫していないカーライフに関するコストについて、自身はどちらにあてはまるかを聞いたところ、「車の維持費は家計を圧迫