9日午後、福岡県宇美町で住宅を焼く火事があり、家の中から性別不明の1人の遺体が見つかりました。消防によりますと、9日午後2時半ごろ、福岡県宇美町ひばりが丘で「火が出ている」と、目撃した人から119番通報がありました。2階建ての住宅から出火し、およそ1時間半後にほぼ消し止められました。警察によりますと、火元の家にいる女性から「2階に煙が充満し、中に取り残され、煙があって逃げられない」という通報があったというこ