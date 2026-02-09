XGが、1st Full Album『THE CORE - 核』を引っ提げたセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」をスタートさせた。ツアー初日は2月6日、会場はKアリーナ横浜。3日間で約6万人を動員したこの横浜公演は、XGがいま世界のど真ん中に立っていることを強烈に証明する一夜となった。【写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」1月23日にリリースされた『THE CORE - 核』は、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 20