8日に行われた衆議院選挙は、自民単独で300議席を上回る歴史的な大勝となりました。高市人気の追い風を受けて、福岡県内でも自民の新人2人が初当選を果たしました。 このうち、福岡9区の自民・新人の三原朝利さん（48）は、小選挙区では敗れましたが、比例復活を果たしました。三原さんは、北九州市長選挙で自民の推薦候補ではない対立候補を支援したとして、自民党福岡県連から除名されましたが、今回、公示直前で党本部の公認