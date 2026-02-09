8日に行われた衆議院選挙は、自民単独で300議席を上回る歴史的な大勝となりました。高市人気の追い風を受けて、福岡県内でも自民の新人2人が初当選を果たしました。■自民・吉村悠氏「ありがとうございました。絶対頑張ります。」このうち、福岡10区で初当選を果たした自民・新人の吉村悠さん（40）は、選挙から一夜明けた9日朝、北九州市小倉南区で街頭に立ちました。■吉村氏「今度はしっかりと仕事をさせていただくぞという、身