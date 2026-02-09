ドル指数は低下、ドル円の反落が先行＝ロンドン為替 週明けのドル指数は低下している。東京市場でドル円が反落したことに続き、ロンドン時間にはユーロドルの上昇などがドル売り圧力を広げている。ドル指数は９７．７６１を高値に９７．２９１までの低下。先週末から一段と低下している。ただ、１０日線（９７．１３８）には到達していない。 ドルインデックス＝97.30(-0.33-0.34%)