自民党の高市早苗総裁（６４）は９日、自民党本部で記者会見を開き、大勝した衆院選の結果について「重い重い責任、身の引き締まる思いだ」と述べた。会見要旨は以下の通り。◆予算と経済政策「様々な声に耳を傾け、謙虚に大胆に行う」令和８年度予算および関連法案の早期成立を目指す。手取りが増える給付付き税額控除を目指す。国民会議で、飲食料品消費税率０％に向けた課題を洗い出す◆「責任ある積極財政」へ転換