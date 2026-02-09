自民党が３１６議席の歴史的大勝を収めた衆院選から一夜明けた９日、党総裁の高市早苗首相（６４）が自民党本部で記者会見を行った。萩生田光一幹事長代行（６２）の司会で始まった会見。濃いブルーのスーツでスピーチを始めた高市氏は、圧勝の要因について「初めて自民党の公約に掲げた『責任ある積極財政』などの大転換を、進めていいのか国民に訴えてきた。結果、与党としても大きな議席いただき、訴えがご理解ご信認をいた