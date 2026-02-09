衆議院選挙で歴史的な大勝をおさめた自民党の高市総裁が記者会見を開き、消費減税などを議論する国民会議について夏前までに中間とりまとめを行う考えを示しました。高市首相は、夏前までと時期を打ち出すことでスピード感をもってとりくむ姿勢をアピールした形です。高市首相「超党派で行う国民会議をできるだけ早期に設置して、野党の皆さまの協力が得られれば、夏前には、少なくとも夏前には国民会議で中間とりまとめを行いたい