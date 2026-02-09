パナソニックは、無料イベント「ネイルチップ作成＆自爪ケア体験」を、2026年2月10日から12日まで、パナソニックビューティ表参道で開催します。最新美容家電を試せてガチャが回せるスタンプラリーも実施作成したチップを持ち帰れる、無料のジェルネイル体験会をInstagramのフォロワー限定で開催。初級・中級・上級とレベル別にデザインを用意しているので、初心者でも安心して参加でき、パナソニックのネイルケア商品も試せます。