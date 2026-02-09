【第20話】 2月9日無料公開中 第20話「佐藤昴の挑戦」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月9日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第20話「佐藤昴の挑戦」をヤンマガWebで無料公開している。 第20話では、彗星は暫定7位でタイムアタックを終え、決勝進出をほぼ確実にする。その翌日、同じく予選を走る昴は、彗星を上回るタイムでチェックポイントを通過する。 なお、最新話となる