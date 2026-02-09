2月8日、『大樹生命 Ｗリーグ 2025-26シーズン』の最終戦が行われ、レギュラーシーズンの順位が決定した。上位4チームが出場できる『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ2025-26』への進出が決定したのは、トヨタ自動車アンテロープス、デンソーアイリス、富士通レッドウェーブ、トヨタ紡織サンシャインラビッツ。今シーズン限りでの引退を発表している宮崎