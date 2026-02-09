（台北中央社）本の見本市「2026台北国際ブックフェア」（台北国際書展）が8日、6日間の会期を終えた。期間中の来場者数は延べ58万人に上った。閉幕式に出席した李遠（りえん）文化部長（文化相）は、引き続き同フェアを通じて文化外交を推進していく姿勢を示した。同フェアは文化部（文化省）が主催。34回目となる今回は29カ国から出版社509社、1400人を超える作家が参加した。期間中、1300回余りの読書普及イベントや1800回超の