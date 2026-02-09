きのう、投票と開票が行われた衆議院議員選挙。 【写真を見る】2026 衆議院選挙当選した3人の決意は遠藤寛明さん、鈴木憲和さん、加藤鮎子さん県内3つの選挙区で自民党が議席守る（山形） 山形県内３つの選挙区では自民党が議席を守っています。投開票から一夜、当選した前職２人と新人１人に、話を聞きました。 県１区の開票結果です。自民党の新人・遠藤寛明さんが中道改革連合の前職・原田和広さんに５万７０００票あ