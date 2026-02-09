ミラノ・コルティナ冬季五輪を戦うアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が、国内外で注目を集めている。【写真】韓国のオリンピック美女メダリスト、ベッドに寝そべり“キス顔”フランスとの初戦で3-2の勝利を収めると、続く第2戦ではドイツに2-5で敗れたものの、スピード感あふれる試合展開は「観ていて面白い」「見ごたえある」「速さと激しさに圧倒されて目が離せない」などと話題に。きょう（2月9日）20時10分（日