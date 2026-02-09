大阪3月限 日経225先物56060+1650（+3.03％） TOPIX先物3792.5+81.5（+2.19％） 日経225先物（3月限）は前日比1650円高の5万6060円で取引を終了。寄り付きは5万8000円と、シカゴ日経平均先物（5万6445円）を大きく上回る形で、買いが先行した。ただ、寄り付きを高値に利益確定に伴うロング解消に押されて、前場中盤にかけて5万6640円まで上げ幅を縮めた。後場は5万6500円～5万6800円辺りで保ち合いを継続