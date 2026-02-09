9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比390円高の5万6450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6363.94円に対しては86.06円高。出来高は4448枚となっている。 TOPIX先物期近は3807ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.43ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56450