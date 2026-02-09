中国でスマートグラスが1月に国の買い替え補助金対象リストに組み込まれ、購入ブームを引き起こしました。北京と上海に本部を置くコンサルティング会社アイリサーチによると、世界のスマートグラスの出荷台数は2023年の34万台から2028年には2600万台に増加すると予測されています。うち中国市場の出荷台数は10万台から972万台に増える見通しです。（提供/CRI）