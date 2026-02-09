お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が8日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）にゲスト出演。相方・村田秀亮（46）に子供が誕生したと明かした。久保田は番組の終盤に「もうここでしか取り扱ってもらえないと思って言うんですけれども」とした上で、「俺、相方が子供生まれたんですよ」と村田に子供が誕生したと打ち明けた。「その話を僕たちのラジオでしたけど、なんのニュースにもなっていな