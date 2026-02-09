【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は９日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が８日、朝鮮人民軍創建７８年に合わせて国防省を訪問したと伝えた。正恩氏は現地で演説し、今月下旬に開催予定の第９回党大会で発表する今後５年の方針で「軍の役割がより強まることになる」と明らかにした。北朝鮮は２０２１年の第８回党大会で「国防力発展５か年計画」を発表している。第９回党大会でも新たに計画を発表する可能