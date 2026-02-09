ラジオパーソナリティーなどで人気を集めたタレントの宮地佑紀生（みやち・ゆきお）さんが1月10日、骨髄異形成症候群のため死去した。77歳だった。名古屋市出身。所属するサンデーフォークプロモーションが9日、公式サイトで発表した。事務所は「弊社所属タレント宮地佑紀生が去る2026年1月10日 骨髄異形成症候群のため逝去いたしました」と報告。続けて「葬儀は近親者にて執り行いました。生前に賜りましたご厚誼に深謝いた