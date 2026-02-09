演歌歌手の三山ひろしが９日、大阪市内で自身が座長を務める「三山ひろし特別公演市川由紀乃特別出演松竹新喜劇参加」（１３〜２８日、大阪・新歌舞伎座）の取材会に市川由紀乃とともに登場した。今回は松竹新喜劇の名作「紺屋と高尾」と「幽霊東下り」の２作品を交互に上演。故藤山寛美さんの「十八番」を務める三山は「金看板を目の前にして、同じ事をやらせていただくことはすごくプレッシャーもあって」と重圧を吐露し