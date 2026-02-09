住友生命保険の社員が、出向先から780件の内部情報を無断で持ち出していたことが分かりました。住友生命によりますと、13人の社員が銀行など8つの出向先から保険の販売実績や他社の保険商品の情報など、780件の情報を不正に持ち出したことが確認されましたが、営業活動には利用されていないとしています。