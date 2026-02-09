横浜Ｆ・マリノスＧＫ朴一圭（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは９日、ＧＫ朴一圭が右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断されたと発表した。６日の町田戦で負傷し、全治６〜８週間の見込みという。昨季のＪ１では主力として２８試合に出場した。