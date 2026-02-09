Image: Formatoriginal / Shutterstock.com 巨大暗号資産取引プラットフォーム大手のCrypto.comの共同創設者の1人かつ現CEOのKris Marszalek氏が、新たにAIエージェントのプラットフォームを始動。このサービスはウェブサイトURL「AI.com」下で展開されているのですが、サービス開始に伴い、このAI.comをMarszalek氏が入手。そのドメイン購入金額がとんでもないことになっています。史上最高