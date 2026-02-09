8日に投開票が行われた衆議院議員選挙について、選挙区ごとの一票の価値に差がある状態は憲法違反だとして、選挙無効を訴える訴訟が全国14か所で起こされました。このうち、名古屋高裁金沢支部では、北陸3県の住民ら8人が選挙の無効を求めて提訴しました。訴えによりますと、今回の衆院選では鳥取1区と比較すると、有権者数が約1.7倍の石川1区は約0.6票の価値しかないとしています。各地域の高裁判決は、今年度中に出揃う見通しと