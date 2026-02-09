アイ・オー・データ機器は2月4日、パソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ BRP-R1」とDVDレコーダー「DVDレコ DVRP-R1」を発表した。いずれも、テレビの録画用HDDに撮りためた番組をパソコン経由でブルーレイやDVDにダビングできる製品。価格はオープンで、希望小売価格はBDレコ BRP-R1が22,800円、DVDレコ DVRP-R1が10,340円。発売は2月中旬の予定。ブルーレイレコーダー「BDレコ BRP-R1」DVDレコーダー「DVDレコ DVRP-R1」ネッ