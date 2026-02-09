【モデルプレス＝2026/02/09】TBSでは、2月16日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティスト第2弾と楽曲が発表された。【写真】人気5人組アイドル、ゴージャスな最新ビジュ◆2月16日放送「CDTV」出演アーティスト第2弾発表M!LKはグループ初の両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」から最新曲の「爆裂愛してる」を地上波のテレビ初パフォーマンスで魅せる。さらに、先日出演を発表した中島健人