仕事が終わり帰宅して出迎えてくれた子猫たちにご飯を与えた飼い主さん。すると、疲れも吹っ飛ぶほどの尊すぎる光景が TikTokで大バズり！投稿は記事執筆時点で再生数72万回を突破し、「絶景ですな～」「かわいすぎ天使！」「お腹に顔埋めて吸いたい」などの声が殺到しました！ 【動画：3匹の『赤ちゃん猫』→帰宅して、ご飯を食べさせたら…とんでもなく癒される『尊い瞬間』】 帰宅後、子猫たちにご飯を与えたら… TikT