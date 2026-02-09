日本維新の会の吉村洋文代表（50）と藤田文武共同代表（45）が、8日投開票された衆院選を受けての大阪市内での会見で、選挙期間中に激しい妨害を受けたとして「本当に許されるのかな…と。維新に限らず、僕はしてはいけないことではないんじゃないかなというふうに思ってますが、党派を問わず、しっかりと冷静な環境の下で、議論すべきことなのではないのかなと思います」と問題提起した。 【写真】こんなことある!?機内で歌姫