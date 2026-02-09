香川県が新年度の当初予算案を発表(香川県庁) 香川県が新年度の当初予算案を発表しました。人口減少対策の一環で若者の定住促進を図るなど「未来投資事業」を継続します。 香川県の新年度の一般会計当初予算案は総額約5222億円です。2025年度より約255億円多く、24年ぶりに5000億円台規模となりました。当初予算案では香川県が基本目標に掲げる「人生100年時代のフロンティア県」実現に向けた17の重点政策に取り組むとし