上空の寒気の影響で2月8日から9日朝にかけて高知県内では平野部でも雪が降り、高知市では平年より32日遅く初冠雪を観測しました。県内は8日から9日朝にかけて上空の寒気の影響で冬型の気圧配置が強まり、高知市の平野部でも雪が降りました。気象台は9日、高知市の国見山で平年より32日、昨シーズンより30日遅く初冠雪を観測したと発表しています。また、県内唯一の積雪観測ポイント・津野町高野では午前6時に13センチの積雪