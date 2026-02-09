第51回衆議院選挙は2月8日に投開票が行われ、自民党が歴史的な大勝をおさめる結果となりました。高知県内の2つの選挙区も自民党が議席を守る形となりました。高市政権の是非が問われた今回の衆議院選挙。消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが主な争点となりました。県内の2つの小選挙区は、ともに前職に新人2人が挑む構図となり、それぞれの候補は超短期決戦の中、熱い戦いを繰り広げました