大手ホテルチェーン・東横INNが高知に出店し、2月7日にオープンしました。47都道府県では高知が最後の出店となります。高知市の大橋通り商店街のすぐ近くににオープンした「東横INN高知」。東横INNは1986年に開業、国内だけでなく韓国など海外17店舗を含む約360店舗・7万8000室余りの客室数を誇る大手ホテルチェーンです。開業40周年となる今年、47都道府県で最後となる高知県出店を果たしました。■東横I