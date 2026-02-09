お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が9日、自身のインスタグラムを更新。オードリーの春日俊彰、若林正恭とアメリカで撮影した3ショットを公開した。【写真】綾部祐二＆オードリーの3ショットをもう1枚2017年にアメリカへ拠点を移した綾部。この日は、「第60回スーパーボウル」の取材のためカリフォルニアを訪れていたオードリーが、『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週土曜25時）を現地から生放送。綾部を