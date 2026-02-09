ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア 「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて、2月14日のバレンタインにぴったりな楽曲を販売中。今回は『塔の上のラプンツェル』や『白雪姫』など、人気のラブソングを収録したCDなどをまとめて紹介していきます☆ ディズニー・ミュージック・エンポーリアム「人気ラブソング」まとめ  発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レー