世界的アーティストのジョン・ボン・ジョヴィ（ボン・ジョヴィ）が、日本時間9日に開催された『第60回NFLスーパーボウル』放送中に公開されたコメディタッチのテレビCMにカメオ出演し話題を呼んだ。【写真】豪華！『第68回グラミー賞』主要部門の受賞者同CMは米国大手保険会社 State Farmによる新作広告『Stop Livin' on a Prayer』で、1986年のボン・ジョヴィの名曲「Livin' on a Prayer」をユーモラスにアレンジした替え歌を