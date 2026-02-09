伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸（62）が9日、大阪市内で「新キャッシュレス納付音頭」を披露した。大阪市北区の企業経営者が参加する北優良申告法人会の講演会に出席し、キャッシュレス納税を河内音頭のリズムに乗せて分かりやすく伝えた。2022年、出身地の大阪府八尾市で口演した「キャッシュレス音頭」を太鼓担当で作詞もする三条史郎がさらに現代風にアレンジ。「何時でも何処でも納付が出来て簡単・便利で安心な」な