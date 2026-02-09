高市首相（自民党総裁）は９日、党本部で行った記者会見で、連立政権の枠組みを巡り、「内閣において責任と仕事を分かち合っていくのがあるべき姿ではないか」と述べ、日本維新の会の議員が入閣する「閣内協力」を目指す考えを改めて示した。国民民主党についても「政策面では高市政権と親和性が高い」と指摘し、「一緒にやっていきたいという意向があれば、ぜひ追求したい」と語った。