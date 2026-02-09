アーセナルはプレミアリーグ第25節でサンダーランドと対戦、3-0と勝利を収めて勝ち点を56まで伸ばした。この試合で先制点を決めたのはMFマルティン・スビメンディだ。42分、レアンドロ・トロサールからのパスを受けたスビメンディはダイレクトに足を振り抜き、ネットを揺らした。少しアウト気味にかかったボールはポストをかすめて突き刺さった。見事なミドルシュートだった。これで今季公式戦6ゴール目となったスビメンディ。これ