これからの気象情報です。 10日(火)は穏やかな天気ですが、朝は凍結に注意が必要です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、広い範囲に濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の各地に低温注意報が出ています。 ◆2月10日(火)の天気 ・上越地方 晴れる時間が長いでしょう。 朝は放射冷却で厳しい冷え込みになりますが、日中の気温は8℃前後まで上がる見込みです。 ・中越地方 昼間は日差しが