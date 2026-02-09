明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、開幕戦で愛媛と対戦。新加入のキーパーの活躍で1点を守り切り、20試合ぶりの勝利を収めました。 待ちに待ったサッカーがある日常。特別リーグ開幕戦の相手はJ3の愛媛FC。ご覧の通りのスタメンで新生船越アルビの船出を迎えました。 試合は開始3分。新加入・佐藤海宏のクロスからモラエス！さっそく先制点を奪い、1－0で前半を折り