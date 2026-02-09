SNS上で知り合った人物から「リスクなしで580パーセントの利益を目標にしている」などとうその投資話を持ち掛けられ、周南市に住む70代の男性が現金852万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。警察によりますと周南市に住む70代の男性は去年11月上旬、Face book上に表示された広告を通じて株式投資に関するLINEグループに参加しました。その後、グループ内の「アシスタント」や「投資の先生」を名乗る複数人