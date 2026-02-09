ロッテの山本大斗外野手（２３）が都城キャンプ休養日の９日、今季の目標を「３０発」に定めた。現在、前西武監督の松井稼頭央臨時コーチ（５０）から攻守で学びの日々。鍛錬の成果をシーズンで発揮する。外野手登録だが、打棒を生かし出場機会を増やすため、三塁守備を特訓中だ。「稼頭央さんに付き合ってもらって、朝から（夕方）６時ぐらいまで濃い練習ができてます。難しさを痛感してます」と語った。昨年はチーム日本人