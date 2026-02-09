書道で飲酒運転根絶を訴える高校生＝9日午後、福岡市東区福岡県粕屋町で2011年、飲酒運転の車にはねられ、高校生山本寛大さんと皆越隼人さん＝いずれも当時（16）＝が亡くなった事故から15年となった9日、福岡市で飲酒運転根絶を訴える集会が開かれた。寛大さんの母美也子さん（57）が主催し「福岡から飲酒運転ゼロを発信していく」と力を込めて語った。集会では、寛大さんが通っていた高校の生徒が和太鼓や書道などのパフォー