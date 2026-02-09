元横綱・貴乃花光司氏（５３）が雰囲気ガラリな近影を見せた。９日に自身のインスタグラムを更新し、「昨日は、雪の舞い散るなか選挙に行ってまいりました」と報告。「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます」とつづり、愛犬とくつろぐ様子を投稿した。２匹を両脇に抱えて、ニッコリ。犬を抱っこしてブランコに乗り、子どものように無邪気な笑顔を見せる動画も。険しい顔の多かった力士時代からは想像できないよう