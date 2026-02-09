Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグ開幕節の入場者数を発表した。“秋春制”での初開催となる2026−27シーズンに先立ち行われている明治安田J1百年構想リーグ。PK戦導入による完全決着制の特別大会は6日（金）から8日（日）にかけて各地域リーグラウンドの開幕節（第1節）が開催された。全国的に寒波の影響が及んだ中、開幕節には合計24万5501人が来場。これは2025明治安田J1リーグの22万7876人を上回るトップリーグ開