プロボクシングの元IBF世界バンタム級王者で、同スーパーバンタム級8位の西田凌佑＝六島＝が９日、大阪市内の所属ジムで練習を公開。同級6位のブライアン・メルカド＝メキシコ＝との指名挑戦者決定戦（15日、大阪・住吉スポーツセンター）へ、順調な仕上がりをアピールした。昨年6月の中谷潤人＝M.T＝との世界バンタム級王座統一戦は、右肩脱臼のため6回終了TKO負け。プロ初黒星を喫し、王座陥落となった。階級を上げての再起